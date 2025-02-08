شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الوفا ناصحا مواهب كابيتانو مصر: العامل النفسى بيخلى اللاعب يستمر فترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي والذهني للرياضي، معلومات مهمة لمواهب كابيتانو مصر في الموسم الثالث من البرنامج اكتشاف المواهب.

وقال أحمد أبو الوفا، خلال تواجده زيارته لمواهب كابيتانو مصر: "ربنا أعطى لكل واحد مهارة مختلفة عن الباقى، والجانب التانى هو الجانب الذهنى الذى سيساعدنا على زيادة مدة اللعب 3 أو 4 مواسم زيادة، فالعامل النفسي للاعب من الحاجات المهمة اللي بتخليه يستمر فترة أطول في الملاعب".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.