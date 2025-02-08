شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 7 – 2 – 2025 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الجمعة الموافق 7 – 2 – 2025 4 مباريات ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف فريق سموحة نظيره بيراميدز والتقى حرس الحدود مع إنبى والتقى طلائع الجيش مع الجونة وواجه الزمالك فريق الإسماعيلى.

الزمالك يهزم الإسماعيلى 2-0 فى دورى Nile.. فيديو

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

بيراميدز يهزم سموحة بهدف قاتل فى مباراة مثيرة ويستعيد صدارة الدورى (فيديو)

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلاً على سموحة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة 12، من بطولة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى.

حرس الحدود يهزم إنبى بهدف روقا ويواصل نتائجه الرائعة فى الدورى

حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبا على فريق إنبى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دورى nile.

تعادل طلائع الجيش والجونة سلبيا فى دورى NILE

حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى طلائع الجيش والجونة في المباراة، التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".