شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك، هدف التقدم لفريقه أمام الإسماعيلى بالدقيقة 18 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى.

يضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: أحمد حمد عادل عبد المنعم، الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، الوسط: محمد حسن، هشام محمد، مروان حمدي، إيريك تراورى، الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

البدلاء: كمال السيد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الله السعيد، عمر الفط، محمد خطارى، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 3 مواجهات، بينما يخوض الإسماعيلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل مثلها بينما خسر 5 مواجهات.