شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك والإسماعيلى فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي المقامة بينهما حاليًا على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ضغط مكثف من الزمالك في أول ربع ساعة من المباراة لمحاولة انتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات، فيما اعتمد لاعبو الإسماعيلى على التمركز الجيد في مناطق الدفاع لإفساد هجوم القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلى

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك ضد الإسماعيلى

محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.

تشكيل الإسماعيلى ضد الزمالك

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: محمد حسن، هشام محمد، مروان حمدي، إيريك تراورى.

الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

بدلاء الإسماعيلى ضد الزمالك

كمال السيد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الله السعيد، عمر الفط، محمد خطارى، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر.

ترتيب الزمالك والإسماعيلى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 3 مواجهات بين يخوض الإسماعيلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل مثلهم بينما خسر 5 مواجهات.