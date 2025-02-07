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تشكيل طلائع الجيش والجونة قبل مواجهتهما فى دورى NILE

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تشكيل طلائع الجيش والجونة قبل مواجهتهما فى دورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة ، التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة .

وجاء تشكيل فريق الجونة أمام طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد علاء.

خط الدفاع .. أحمد مجدى ، أحمد العش ، أحمد حامد ، اليو جاتا.

خط الوسط .. محمد عماد ، رضا صلاح ، نور السيد ، فيفور أكوم.

الهجوم .. أوجو صامويل ، محمد محمود.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى كالتالي:

حراسة المرمى ..عماد السيد.

خط الدفاع .. خالد عوض ، أحمد علاء ، خالد سطوحى ، أحمد متعب. 

خط الوسط .. عماد فتحى ، حامد خالد ، مصطفى الخواجه ، يسرى وحيد.

الهجوم .. كريم طارق، جودون شيكا. 

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى ترتيب دورى nile برصيد 15 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، جمعها من 11 مباراة، حقق الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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