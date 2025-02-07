شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من العودة لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد اقتراب نهاية برنامجه التأهيل للتعافى من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجى.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.