شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر وبنتايج على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة الإسماعيلى كل من.. محمد صبحي،جيفرسون كوستا، محمود بنتايج، أحمد محمود، محمد حمدي، سيف جعفر، ناصر ماهر، محمد عاطف، وحسام أشرف.

بينما جاء التشكيل الأساسي الذى يخوض به السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم، باستاد السلام، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 3 مواجهات بين يخوض الإسماعيلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل مثلهم بينما خسر 5 مواجهات.