شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم إنبى بهدف روقا ويواصل نتائجه الرائعة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبا على فريق إنبى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دورى nile.

أحرز محمد أشرف روقا هدف التقدم لحرس الحدود في الدقيقة 86 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق بعد لمس مدافع إنبى الكرة بيده، ليحتسبها الحكم ويؤكد حكم الفيديو عليها، لينفذها روقا بنجاح.

بهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم إلى المركز السادس في ترتيب دورى nile، بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 7 في المركز السادس عشر.

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: إبراهيم عبدالحكيم ، أوكا، عبد الرحمن جودة، محمود أبو جودة

الوسط: فوزى الحناوى، محمد أشرف روقا، محمد الدغيمي، محمد مجلي

الهجوم: إيسو، محمود ممدوح

البدلاء: محمود الزنفلى، إسلام أبو سليمة، محمد فاروق، محمد مصطفى، رأفت خليل، إيزى ايمكا، أحمد طعيمة، مؤمن عوض، العسكرى

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: محمد حامد، هشام عادل، محمد سمير سعد، على محمود

الوسط: محمد سمير، أحمد العجوز، زياد كمال، خالد احمد حسن

الهجوم: يوسف لبيب، أحمد أمين أوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بودي سمير، رفيق كابو، أحمد حواش، محمد حتحوت، حسام إيفونا، أحمد جمال، صلاح زايد، محمد أوسام، سيف سفاجا.