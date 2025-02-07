خالد النبريصى ونادر فرج يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى ستقام بعد قليل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاءت تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، هشام محمد، مروان حمدي، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج

البدلاء: كمال السيد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الله السعيد، عمر الفط، محمد خطارى، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر

يخوض الإسماعيلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط بهدف تحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى المصرى، خاصة أنه فى حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارى الأبيض سيتحسن موقف الفريق فى الدورى.

ويخطط حمد إبراهيم المدير الفنى للإسماعيلى لتحقيق فوز ينهى حالة التوتر بين الجماهير والابتعاد عن دائرة الهبوط حيث حذر المدرب لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط فى الدورى، وحرص خلال الساعات الماضية على دراسة مباريات الزمالك ليضع يديه على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته اليوم.