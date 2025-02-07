الامارات | علم الإمارات يرفرف في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتُتحت اليوم (الجمعة) فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية خلال الفترة (7-14) من شهر فبراير الجاري بإجمالي 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية.

وحمل علم الإمارات في حفل افتتاح الدورة كلاً من آمنة المهيري لاعبة التزلج على اللوح (السنوبورد) وسلطان الكندي لاعب التزلج الحر، حيث تم تقسيم حفل الافتتاح إلى ثلاثة فصول تحت شعار "حلم الشتاء، الحب بين آسيا".

ويخوض حميد الأنصاري غداً السبت منافسات التزلج على اللوح (سنوبورد) بمسابقة الرجال بمشاركة 19 لاعباً من 11 دولة آسيوية، فيما تشارك لاعبتنا آمنة المهيري بمنافسات التزلج على اللوح للسيدات بمشاركة 9 لاعبات من 5 دول.