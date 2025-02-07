شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع اتحاد المنستيري التونسي لضم الجناح أحمد الجفالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى نادى الاتحاد المنستيري التونسي، من أجل ضم الجناح أحمد الجفالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك، والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين، تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له غدا السبت.

واتفق مسئولو الزمالك مع نادى الاتحاد المنستيرى على الخطوط العريضة فى الصفقة، وتتبقى بعض الرتوش النهائية قبل إتمامها بشكل رسمى، لتصبح رابع صفقات الفريق الأبيض، بعد ضم المغربى صلاح الدين مصدق، ومحمود جهاد، وأحمد حسام.

أحمد الجفالى، صاحب الـ 21 عامًا، بدأ مسيرته في ناشئى نادي الترجي التونسي وغادر في2021 لينضم إلى جلطة سراي التركي في صفقة انتقال حر، وشارك مع فريق تحت 19 عامًا بنادي جلطة سراي، في 27 مباراة وساهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وشارك فى الموسم الحالى مع الاتحاد المنستيري فى 13 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع اثنين.