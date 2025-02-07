شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ندى مجاهدالجمعة، 07 فبراير 2025 05:51 م
واصل محمد السيد، لاعب سيف المبارزة، تألقه العالمي في بطولة كأس العالم المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، بعدما تأهل إلى نصف النهائي، ليضمن لمصر ميدالية في البطولة.
وحقق السيد الفوز في ربع النهائي على بطل إيطاليا باكتساح بنتيجة 15-6، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.
وكان السيد قد تخطى في ثمن النهائي لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 9-8، بعد مباراة مثيرة حسمها باللمسة الذهبية.
واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بفوز مستحق على لاعب هولندا في دور الـ64 بنتيجة 15-11، كما تفوق في دور الـ32 على لاعب كازاخستان بنتيجة 15-9.
ويُذكر أن محمد السيد هو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته الدولية.
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