شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمد السيد، لاعب سيف المبارزة، تألقه العالمي في بطولة كأس العالم المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، بعدما تأهل إلى نصف النهائي، ليضمن لمصر ميدالية في البطولة.

وحقق السيد الفوز في ربع النهائي على بطل إيطاليا باكتساح بنتيجة 15-6، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

وكان السيد قد تخطى في ثمن النهائي لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 9-8، بعد مباراة مثيرة حسمها باللمسة الذهبية.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بفوز مستحق على لاعب هولندا في دور الـ64 بنتيجة 15-11، كما تفوق في دور الـ32 على لاعب كازاخستان بنتيجة 15-9.

ويُذكر أن محمد السيد هو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته الدولية.