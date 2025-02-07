شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة سبب غياب زلاكة عن سيراميكا أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمود عبد الحفيظ زلاكة جناح فريق سيراميكا عن مواجهة فريقه أمام فاركو في المباراة، التي جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدورى أمس الخميس.

وعانى محمود زلاكة من الإصابة في العضلة الضامة في آخر مران لسيراميكا قبل مواجهة فاركو، ولكن استطاع اللاعب استكمال المران، إلا أن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا رفض ضم اللاعب في قائمة الفريق خوفا من تفاقم الإصابة.

نجح فريق فاركو في الفوز علي نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.

تقدم فريق فاركو عن طريق لاعبه عمرو ناصر في الدقيقة 23، وسريعا يعود فريق سيراميكا ليتعادل في الدقيقة 28 عن طريق إسلام عيسي ومع الشوط الثاني نجح محمد فخري في الدقيقة 52 فى إحراز هدف الفوز للفريق السكندرى.

بهذه النتيجة يصعد فاركو للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما استمر سيراميكا في المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 19 نقطة.