شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يحتفلون بالعدد 5000 ويتحدثون عن رؤيتهم لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الرياضة المصرية على المشاركة فى العدد التاريخى لجريدة الخليج 365 رقم 5000 فى تاريخها، وأكدوا أنها المصدر الرئيسى للأخبار الموثوقة والحصرية والحدثية، والأخبار بمثابة بيان رسمى من الأندية أو اللاعبين ودائما ما يتسارع باقى المواقع والجرائد على متابعة أخبارها للاستفادة من صدارتها والمصداقية التى تتمتع بها.

وأكد أكثر من نجم رياضى أن الخليج 365 هو من الأشياء الأساسية فى يومه لمعرفة ما يدور فى الوسط الرياضة، وأنها المصدر الذى لا يعرف إلا المصداقية والسرعة والجودة فى كتابة الأحداث، مؤكدين أنه ولد كبيراً منذ يومه الأول وحتى الآن، واستطاع بقوة العاملين به وتميزهم فى المحافظة على هذه الصدارة حتى الآن وبفارق كبير.

قالوا عن الخليج 365..

حسام حسن: المصداقية ونقل الأحداث أهم المميزات

أكد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ”الخليج 365” من الصحف التى نجحت فى إثبات تواجدها بقوة بسبب المصداقية ومتابعة ونقل الأحداث وتغطيتها تحديدا على المستوى الرياضى، والذى يحظى بمتابعة كبيرة سواء من الرياضيين أو على المستوى الجماهيرى. وأضاف مدرب المنتخب الوطنى، أن المصداقية جزء مهم فى نجاح أى تجربة واليوم السابع من التجارب المهمة والناجحة .

من جانبه، قال حلمى طولان، نجم الزمالك السابق، إنه يتابع كل جديد عن الأخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.



وأوضح طولان أن ”الخليج 365” يعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، لافتاً إلى أنه رأى فيها الاحترافية والالتزام المهنى والأداء الجماعى والمعلومات المؤكدة، موجهاً الشكر إلى كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم. وأشار طولان إلى أن ”الخليج 365” أصبح فى الصدارة فى ملاحقة كل الأخبار والأحداث وحتى الاستوديوهات التحليلية للمباريات أصبحت تحظى بمشاهدة ملحوظة.

خالد الغندور: مدرسة خاصة وعلى القمة دائما

وعلى نفس النهج، أكد الإعلامى خالد الغندور، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بما وصلت اليه مؤسسة الخليج 365 قائلا، "أنا كنت مع الخليج 365 من البدايات وقمت بتقديم حفل افتتاح الجريدة، وبالتأكيد كل أخبار الرياضة وكرة القدم بصفة خاصة بتكون مصدرها الخليج 365 خاصة الموقع الذى أصبح الكل يلهث ليواكب التطور الحاصل فى الإعلام المقروء والديجيتال".

وأضاف أن الخليج 365 أصبح مدرسة خاصة، ليس فى الإعلام المصرى فقط بل فى الوطن العربى، وأشكر جميع الزملاء من العاملين هناك على المجهود المبذول طوال الوقت حتى يحافظ على تواجده على القمة دائما.

أحمد بلال: لو عايزين نعرف صحة خبر يبقى الخليج 365

كما أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، أن الخليج 365 بالنسبة له نافذة حول العالم، لما يتميز به من مصداقية ومهنية، مؤكدا أنه عندما تريد أن تعرف مدى صحة الخبر لازم يكون عن طريق الخليج 365، خاصة أن هناك أخبار يتم تداولها فى مختلف المواقع وللتأكد من مصداقيتها لا يكون إلا من خلال الخليج 365.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أنه متابع جيد لـ"الخليج 365" وأرى من خلاله الأخبار حول العالم فى كل المجالات ويزودنا بالأخبار التى نبحث عنها مع التحديث أولا بأول ونرى من خلاله كل جديد، مضيفا: "أى خبر فى الخليج 365 لا يوجد عليه لغط أو جدال فاليوم السابع بالنسبة لى شىء مهم بالنسبة لى فى يومى".

خالد مرتجى: وُلدت عملاقة ولديها فكر عميق ورؤية ثاقبة

وأشاد المهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلي، بتجربة الخليج 365 منذ إنطلاقها قبل أكثر نحو 17 عاماً، موضحاً أن الصحيفة ولدت عملاقة منذ عددها الأول ووضح للجميع أنها تمتلك فكر عميق ورؤية ثاقبة فى عالم الصحافة الورقية.

وتابع المهندس خالد مرتجي: لا يختلف أحداً على أن ”الخليج 365” تركت _ومازالت" تترك بصمة فى عالم الصحافة الورقية، هذا بخلاف الموقع الإلكترونى الذى جاء انطلاقه ليُحدث ثورة كُبرى فى عالم الصحافة الإلكترونية وفتح الباب بعدها أمام العديد من المواقع الإلكترونية لأن تنطلق نحو سماء جديد من الصحافة المصرية.

وشدد أمين صندوق الأهلي، على أن "مصداقية" الخليج 365 كانت ومازالت الجسر الأمن الذى وصلت من خلاله إلى القارئ فأستحقت ثقته وتصدرها مصادر المعرفة والمعلومات عبر سنوات طويلة.

وأكد المهندس خالد مرتجى أنه زار ”الخليج 365” منذ سنوات وتحديداً خلال تواجد المدرب البرتغالى الأسطورى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى فى مقر الجريدة ولمس وقتها عن قرب سير العمل فى هذه المؤسسة الإعلامية العملاقة وكيفية إدارة المحتوى الإعلامى بشكل رائع يستحق معه الصعود إلى قمة المواقع المصرية والعربية لسنوات طويلة.

وأوضح خالد مرتجى أن ”الخليج 365” لم ينجح فى الوصول إلى القمة فقط بل نجح فى الحفاظ عليها لسنوات كثيرة وهذا أمر صعب، لكن لأن المصداقية والاجتهاد والتطوير هم سبيل هذا الكيان الكبير نحو النجاح فكان طبيعياً أن يحافظ الخليج 365 على مكانته الكبيرة التى وصل إليها مؤخراً.

علي ماهر: نخبة محررين يتمتعون بأقصى درجات المهنية

بينما أكد على ماهر، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى للنادى المصري، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية مرجعيتها المصداقية، موضحا أنه يعتبر أى خبر صادر عن الخليج 365 بيانًا رسميًا لا يمكن التشكيك فيه.

وأوضح المدير الفنى للمصرى أن الجريدة تحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية فى التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.

واختتم نجم الأهلى السابق، أن قطاع التلفزيون باليوم السابع حقق طفرة نوعية، من خلال تقديمه تغطية متميزة ومستمرة على مدار الساعة، ونجح فى تقديم مواهب شابة مميزة فى تقديم النشرات، دون الاعتماد على الشكل النمطى للمذيع الذى يجب أن تتوافر لديه سمات شكلية محددة، وهو ما جذب اهتمام الجماهير لمتابعتها.

ياسر ريان: مفخرة وأهتم بأخبارى فيها أكثر من أى مكان آخر

ويرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن موقع وجريدة ”الخليج 365” أساسى فى حياتنا فى ظل اهتمامه بكل الاخبار وليس على صعيد الرياضة فقط.

وقال ريان أن الخليج 365 "مفخرة"، مشيرا إلى أنه يهتم كثيرا بنزول أخباره على الخليج 365 أكثر من أى موقع آخر، وأخبار نجله أيضا أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلى.

وأشار ريان إلى أنه يتابع الأخبار السياسية والاقتصادية وغيرها على الخليج 365 بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، متمنيا دوام التوفيق والتألق دائما.

بسيونى: موبايلي يشهد على حبي لليوم السابع

ومن جانبه، يرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن جريدة وموقع الخليج 365 أفضل المواقع الإخبارية فى الوطن العربى مقدما التهنئة للجريدة بمناسبة صدور 5000 عدد ورقى.

وقال بسيونى: "الخليج 365 أفضل موقع إخبارى ومش بصدق مواقع غيره، وموبايلى يشهد على حبى ليه، كل يوم بسيرش وأبحث عن كل جديد على صفحاته".

واختتم المدير الفنى لطلائع الجيش تصريحاته قائلا: "الخليج 365 أتولد كبير وبقى الأفضل فى الوطن العربى".

محمود فتح الله: الخليج 365 حاجة مهمة في الشارع الرياضى

وفى نفس السياق، شدد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق، أن الخليج 365 اسم كبير وعندهم مصدقية كبيرة جدا وحاجة مهمة فى الشارع الرياضى ودائما يبحثون عن التفوق وهم كذلك".