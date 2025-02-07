شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استاد السلام، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 3 مواجهات، بينما يخوض الإسماعيلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل مثلها بينما خسر 5 مواجهات.