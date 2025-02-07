شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك فى مباراة الليلة.. عماد حمدى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الإسماعيلى ، بقيادة حمد إبراهيم، 5 لاعبين أمام الزمالك فى المباراة التى تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويغيب عن الإسماعيلى كل من عماد حمدى ومحمد بيومى للإصابة، بالإضافة إلى أحمد الشيخ لعدم الجاهزية، وعبد الله محمد وعلى الملوانى لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، هشام محمد، محمد عبد السميع، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج

يخوض الإسماعيلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط بهدف تحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى المصرى، خاصة أنه فى حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارى الأبيض سيتحسن موقف الفريق فى الدورى.

ويخطط حمد إبراهيم، المدير الفنى للإسماعيلى، لتحقيق فوز ينهى حالة التوتر بين الجماهير والابتعاد عن دائرة الهبوط حيث حذر المدرب لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط فى الدورى، وحرص خلال الساعات الماضية على دراسة مباريات الزمالك ليضع يديه على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته اليوم.