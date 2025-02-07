شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر: عهد جديد بين فيفا واتحاد الكرة المصري وسعداء بتطوير المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أرسين فينجر رئيس قسم تطوير الكرة العالمية في فيفا، رسالة خاصة بعد إطلاق مشروع المواهب في مصر، قائلاً "عهد جديد.. ممتنون في "فيفا" للتعاون مع اتحاد الكرة المصري لتطوير المواهب".

وأبدى الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، FIFA سعادته بالتواجد فى مصر حاليًا، وقال فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع المواهب فى مصر، إن البيئة فى مصر خصبة جداً للتنافس فى مجال كرة القدم.

وأضاف المدير الفني التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي: "أجريت جولة فى مقر الاتحاد المصري، ووجدت تفاصيل مناسبة للغاية لتطوير كرة القدم، مشددًا على أنه متواجد من أجل الإشراف على مشروع التطوير للمنافسة عالميًا، والمكان والبيئة فى مصر يساعدان جدًا على النجاح وتحقيق هدفه".

وتابع أرسين فينجر: "الأندية الأقوى عالميًا متواجدة في أوروبا لكننا نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان فى العالم، وهذا جزء من مشروعنا".