شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الدور الأول لدوري الكرة النسائية.. مسار يتفوق على الأهلى فى صدارة الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار، مساء الأربعاء، على منافسات الدور الأول من دورى الكرة النسائية بعد مباريات الأسبوع التاسع عشر الذى أسفرت عن فوز مسار على مودرن سبورت، والأهلى على المصرى، والبنك الأهلى على المعادى واليخت، وبيراميدز على اتحاد بسيون، وإنبى على الاتحاد، وتعادل الزمالك مع الطيران، وزد مع المقاولون العرب.

ونستعرض أبرز الأرقام والمعلومات عن الدور الأول في دورى الكرة النسائية حتى الآن.. مسار يتفوق على الأهلى بنقطة

واصل فريق مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 46 نقطة، بعدما أنهى الدور الأول دون هزيمة، بعدما فاز في 15 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام وادى دجلة، متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة، جمعها من 15 فوزا وهزيمة كانت من مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

دجلة والزمالك فى المربع الذهبى

فيما يواصل وادى دجلة الضغط على مسار والأهلى، بعدما حل ثالثا في الترتيب برصيد 41 نقطة جمعها من 13 انتصارا وتعادلين وهزيمة واحدة، أما الزمالك فحجز مكانه في المربع الذهبى برصيد 37 نقطة من 16 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في مباراة وخسر 3 مواجهات.

دجلة يحقق أكبر الانتصارات وأميرة الأكثر تهديفا

حقق فريق وادى دجلة أكبر الانتصارات في دورى الكرة النسائية، بعدما فاز على بالم هيلز بـ14 هدفا دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع التاسع عشر، فيما كانت أميرة الرفاعى لاعبة وادى دجلة صاحبة النصيب الأكبر من الأهداف، حيث استطاعت أن تسجل 6 أهداف في اللقاء، لتكون أكثر لاعبة تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة.

الأهلى ومسار الأكثر فوزا والاتحاد الأكثر هزيمة

يعد فريقا مسار والأهلى أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في الدور الأول بـ16 فوزا لكل منهما، كما أن مسار يعد الفريق الوحيد بلا هزيمة حتى الآن، يليه الاهلى ووادى دجلة بهزيمة واحدة، فيما حقق الاتحاد السكندرى رقما سلبيا بتعرضه للهزيمة في 14 لقاء ليكون أكثر الفريق هزيمة حتى الآن.

الانسحابات أكبر المشاكل

تعد ظاهرة الانسحاب في دورى الكرة النسائية لهذا الموسم 2024 – 2025 أكثر المشاكل التي تواجه المسابقة لأسباب مختلفة، وإن كان السبب الأبرز هو خوف الأندية المنسحبة من الهزيمة بنتيجة ثقيلة، وباتت هذه الظاهرة أزمة كرة القدم النسائية التى تشهد مؤخرا طفرة كبيرة واهتماما من جانب أغلب الأندية المصرية.

وانسحبت العديد من الأندية من بطولة الدوري المصري ، مثل مركز شباب الأميرية ونادي دلفي، ليتم إلغاء نتائج الفريقين من الموسم الراهن.

وتوالت ظاهرة انسحاب الفرق، حيث انسحب الاتحاد أمام مسار، وانسحب انبى أمام الأهلي، وتعمد فريق بيراميدز الانسحاب قبل انطلاق مباراته أمام مسار، كما انسحب فريق اتحاد بسيون بعد تلقي شباكه 7 أهداف من فريق مسار، وحدث الأمر ذاته خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بعد أن انسحب الأخير بعد تأخره بنتيجة (8-0) خلال 36 دقيقة، كما قرر الجهاز الفني لفريق المصري عدم استكمال مباراته أمام مسار فى آخر 8 دقائق، وكانت النتيجة تقدم مسار بهدفين نظيفين، ليطلق الحكم صافرة النهاية محتسبًا المباراة لصالح مسار.