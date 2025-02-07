شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة والقائم يحرمان بيراميدز وسموحة من التقدم فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى.

وحرمت العارضة فريق بيراميدز من التقدم على سموحة بعدما كادت تسكن الكرة الشباك لتسجل هدف التقدم للفريق السماوى، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حرم القائم فرصة هدف مؤكد لفريق سموحة.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: في حراسة المرمى: الهاني سليمان، في خط الدفاع: بركات حجاج . هشام حافظ . عبدالرحمن عامر . مصطفى ميدو، في خط الوسط: محمد متولي كناريا . عبدالكبيرالوادي. شريف رضا، في خط الهجوم: صامويل امادي . محمد سالم . محمود صابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: حسين تيمور . إسلام عطية . عبدالله يستنجي . عمرو السيسي. محمد كونيه . مصطفى البدري. أشرف مجدي. دكوا دودو. محمد سعيد مكرونة.

سموحة يدخل المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 2، وخسر 5، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 24 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.