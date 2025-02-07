شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى أحداث الشوط الأول بين حرس الحدود وإنبى، في المباراة المقامة حاليا بينهما باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة دورى nile.

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى..

حراسة المرمى: محمد سيحا

الدفاع: إبراهيم عبدالحكيم ، أوكا، عبد الرحمن جودة، محمود أبو جودة

الوسط: فوزى الحناوى، محمد أشرف روقا، محمد الدغيمي، محمد مجلي

الهجوم: إيسو، محمود ممدوح

البدلاء: محمود الزنفلى، إسلام أبو سليمة، محمد فاروق، محمد مصطفى، رأفت خليل، إيزى ايمكا، أحمد طعيمة، مؤمن عوض، العسكرى

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: محمد حامد، هشام عادل، محمد سمير سعد، على محمود

الوسط: محمد سمير، أحمد العجوز، زياد كمال، خالد احمد حسن

الهجوم: يوسف لبيب، أحمد أمين أوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بودي سمير، رفيق كابو، أحمد حواش، محمد حتحوت، حسام إيفونا، أحمد جمال، صلاح زايد، محمد أوسام، سيف سفاجا.

يدخل حرس الحدود المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، وخسر 6.