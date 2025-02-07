شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. أشرف داري يبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المشاركة فى التدريبات الجماعية، على هامش المران الذي أقيم اليوم، الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

واجتاز داري برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني، قبل أن يخضع لفحص طبي؛ للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات البطولة.