شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. أشرف داري يبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالجمعة، 07 فبراير 2025 04:36 م
بدأ أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المشاركة فى التدريبات الجماعية، على هامش المران الذي أقيم اليوم، الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
واجتاز داري برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني، قبل أن يخضع لفحص طبي؛ للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.
ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات البطولة.
بدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، دراسة مباريات غزل المحلة الأخيرة بالدوري المصري، وعلى رأسها مباراته مع مودرن سبورت والتى نجح فى تحقيق الفوز فيها بهدفين مقابل هدف؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن تحقيق انتصار جديد للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية.
وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بتروجت التي أقيمت مساء الخميس باستاد السلام، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري المصري.
مباراة الأهلى أمام غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز