شكرا لقرائتكم خبر عن 122 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

التقى الزمالك مع الإسماعيلى فى 122 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 56 انتصاراً مقابل 33 تعادلا، ومثلها 33 انتصاراً للدراويش، وسجل هجوم الزمالك 156 هدفاً وتلقت شباكه 124.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى آخر لقاء جمع الفريقين.

ويعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى فى الزمالك برصيد 5 أهداف، وعبد الحليم على هداف الزمالك فى الإسماعيلى برصيد 8 أهداف.

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة

5-2 أكبر فوز للزمالك على الاسماعيلى بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة.