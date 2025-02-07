شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرفض عرضًا من السويحلى الليبى بقيمة 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عرضًا شفهيًا من نادى السويحلى الليبى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.

عرض السويحلى الليبى جاء بقيمة 2 مليون دولار يحصل عليها اللاعب، فى حين يحصل الزمالك على مليون دولار مقابل بيع ما تبقي فى عقد اللاعب.

ورفض زيزو مناقشة العرض، وأكد أن رغبته الأولى التجديد للزمالك أو الانتقال للدورى الإماراتى أو القطرى، فى ظل تلقيه عروضًا مميزة من أندية كبرى.

وقرر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تأجيل ملف تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، حتى الانتهاء من ضم صفقات جديدة للفريق خلال الميركاتو الشتوى، فى ظل ترتيب أولويات الفريق.

ومن المقرر أن ينتهى الزمالك من ملف الصفقات الجديدة، ثم فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق، مثل أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، محمود الونش، على أن يتم فتح الملف بعد 8 فبراير الجارى.