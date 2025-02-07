شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يرفعون شعار الموسم الأخير بالأهلي والزمالك.. عمرو السولية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت عقود بعض اللاعبين فى القطبين الأهلى والزمالك من الانتهاء، حيث يعد هذا الموسم الأخير لهم عقب استقرار مسئولي الناديين على عدم التفاوض معهم على التجديد، وفى مقدمة هؤلاء اللاعبين:

عمرو السولية

اقترب عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، الذى سوف ينتهى عقده أيضاً حيث صاحب الـ34 عاما، بعدما شارك فى 17 لقاء هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

محمود الونش

يواجه محمود الونش مدافع فريق الزمالك سوء توفيق كبير خلال السنوات الماضية بسبب تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى مرتين متتاليتين، ما أدى لابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم هذا الموسم، حيث شارك فى 10 مباريات حتى الآن.

عمر جابر

لم يتحدث مسئولو نادى الزمالك حتى الآن مع عمر جابر لاعب الفريق وأحد أبنائه الذى أتم عامه 33 بشأن تجديد عقده، الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وشارك في 22 مباراة حتى الآن.