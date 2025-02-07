7 أخبار لا تفوتك لا تفوتك اليوم الجمعة 7 – 2- 2025

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 7 – 2- 2025، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

أشرف بن شرقي يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي

شارك أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا للمباريات القادمة.

لاعب المحلة يعلن إصابته بكسر فى إصبع القدم وغيابه عن مواجهة الأهلي

أعلن خالد الأخميمى لاعب غزل المحلة إصابته بكسر فى أصبع القدم ما يؤكد غيابه عن مباراة الاهلى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام فى الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نانت الفرنسي للتعاقد مع مصطفى محمد

مازالت جماهير الزمالك تمني النفس بضم مهاجم قوي لترجمة فرص الفريق الأبيض في شباك المنافسين ويعود للمنافسة بقوة علي لقب الدوري الممتاز، الغائب عن الفريق في المواسم الأخيرة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة مع أندية القمة الأهلي وبيراميدز على قمة الدوري.

تضاؤل فرص لحاق أشرف بن شرقي بمباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري

تضاءلت فرص لحاق المغربى أشرف بن شرقى ، الوافد الجديد للنادى الأهلى، بمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

صفقة الزمالك الجديدة تظهر فى مدرجات السلام اليوم بلقاء الإسماعيلي

يظهر المغربي صلاح الدين مصدق ، لاعب نهضة الزمامرة المغربي والمنضم حديثا لصفوف الزمالك ، في مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لمؤازرة زملائه الجدد في هذه المواجهة.

اتحاد الكرة يعلن الطوارئ اليوم وغدا استعدادا لغلق باب القيد الشتوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، حالة الطوارئ اليوم الجمعة وغدا السبت، استعدادا لغلق القيد الشتوي الذى انطلق من بداية يناير الماضي.

أرسين فينجر يزور اتحاد الكرة ويعطي شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب.. صور

زار الفرنسي أرسين فينجر ، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم، الجمعة، وأعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد تحت رعاية "FIFA"