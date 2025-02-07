شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق أشرف بن شرقي بمباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق المغربى أشرف بن شرقى ، الوافد الجديد للنادى الأهلى، بمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويخضع أشرف بن شرقى لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق؛ لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى المباريات بعد معاناته من إصابة مع فريقه القديم.

وأعلن الريان القطري، الخميس الماضي، إصابة بن شرقي بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ليحتاج علاجاً لفترة تصل إلى 10 أيام.

وبحسب المدة المحددة من نادي الريان، فإن بن شرقي سيكون خارج الحسابات أمام غزل المحلة بشكل مبدئي، على أن تحدد الفحوصات الطبية موعد ظهوره فى التدريبات الجماعية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.