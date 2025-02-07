شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة فى بطولة الدوري المصري، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.

واهتم الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام الماضية، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بالدوري، بعدما خسر مباراتيه الأخيرتين أمام مودرن سبورت بهدف دون رد ثم أمام بيراميدز بثلاثية دون رد، فيما خسر الاسماعيلى من الطلائع بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.