شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والإسماعيلى فى الدوري قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع الاسماعيلى اليوم الجمعة، فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل nile.

ويمتلك فريق الزمالك 20 نقطة فى بطولة الدوري، بعدما خاض 11 لقاءً، حقق 6 انتصارات مقابل تعادلين وتلقى 3 خسائر، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك الاسماعيلى 12 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.