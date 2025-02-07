شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

شارك أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا للمباريات القادمة.

وبدأ بن شرقي المشاركة فى التدريبات الجماعية تدريجيًا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات البطولة. ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، دراسة مباريات غزل المحلة الأخيرة بالدوري المصري، وعلى رأسها مباراته مع مودرن سبورت والتى نجح فى تحقيق الفوز فيها بهدفين مقابل هدف؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن تحقيق انتصار جديد للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بتروجت التي أقيمت مساء أمس الخميس باستاد السلام وفاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى أمام غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.