شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور لـ شقيق زوجته: "مستنيك تكسر الدنيا.. ياسين حافظ أهلاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور ، لاعب النادى الاهلى، على تهنئة ياسين حافظ شقيق زوجته بعد انتقاله إلى النادى الأهلى بعد رحيله عن الزمالك الفترة الماضية.

ونشر إمام عاشور، عبر ستورى إنستجرام، صورة لياسين حافظ أثناء احتفاله بتقبيل شعار الأهلى، معلقا عليها: "مبروك يا حبيبي وإن شاء الله مستنيك تكسر الدنيا.. ياسين حافظ أهلاوى".



إمام عاشور

وتغلب الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على فريق بتروجت، خلال لقاءات الجولة 12، والتي لعبت مساء الخميس، بهدفين مقابل هدف.



بتلك النتيجة، انقض الأهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة، متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثاني «لعب مباراة أقل» برصيد 24 نقطة، وتوقف رصيد بتروجت عند النقطة 17، محتلا المركز السابع.

شارك إمام حتى الدقيقة 88، إذ قرر مارسيل كولر مدرب الأهلي إشراك بدلا منه الشاب حمزة عبدالكريم. سجل إمام هدفا ولمس الكرة 51 مرة، ووصلت دقة تمريراته لـ 78% (25/32)، وسدد 3 كرات على مرمى بتروجت وكرة خارج المرمى.

وقام بمراوغتين ناجحتين من أصل 4، وفاز بـ 3 من أصل 9 التحامات أرضية، وبالتحامين هوائيين بنسبة نجاح 100%، ولكنه خسر الاستحواذ على الكرة في 17 مناسبة.

وعلى صعيد أرقام جراديشار، فقد شارك السلوفيني حتى الدقيقة 80، وشارك بدلا منه أحمد نبيل كوكا، وسجل المهاجم هدفا.

لمس الكرة 44 مرة، وبلغت دقة تمريراته 81% (26/32)، ولم يفز بأي التحام أرضي (0/2)، وفاز بـ 2 من أصل 4 التحامات هوائية، وخسر الاستحواذ على الكرة في 12 مناسبة، ووقع في مصيدة التسلل في مناسبتين.

وحصل إمام على تقييم (8.2) كأفضل لاعب في اللقاء، وحصل جراديشار على (7.7)، بحسب «سوفا سكور».