شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغازل جماهيره بصورة أفشة وبن شرقي من ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لثنائي الفريق محمد مجدي أفشة والمغربي أشرف بن شرقي ، وعلّقت عليها: "جمعة مباركة". وتم التقاط الصورة خلال استقبال لاعبي الأهلي ومنهم أفشة لأشرف بن شرقي في ملعب التتش بعد انضمام النجم المغربي للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مجاناً بعد فسخ عقده مع الريان القطري.



أفشة بن شرقي

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة المقرر لها السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بإستاد السلام في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز وهو اللقاء الذي يسعى فيه المارد الأحمر للفوز لمواصلة الإنتصارات المحلية التي كان أخرها الفوز على بتروجت أمس ، الخميس، بهدفين لهدف في الجولة الـ12.

على صعيد متصل ، أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول،الخميس ، وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: لعبنا شوطًا أول بشكل مميز، رغم الأخطاء وإهدار العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة ، وأضاف كولر: درسنا بتروجت بشكل جيد، ونعلم أن المنافس يتميز بالدفاع القوي، وهو ما ظهر في المباريات التي خاضها.. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وخلال جلسة الاستراحة تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم باستغلال الفرص والتركيز القوي واصل كولر : في الشوط الثاني أضفنا الهدف الثاني، وحققنا هدفنا بالفوز بالمباراة، وأكد المدير الفني أن إمام عاشور سجل هدفًا بشكل رائع، وكان بإمكانه إضافة المزيد، وأشاد بقدرات عاشور ولغة التفاهم وبينه وبين جراديشار.

وعلى مستوى الأداء التحكيمى، قال كولر"الحكام المصريون جيدون ومستواهم يزداد تحسنا يوما تلو الآخر، وإمام لا يحتاج حماية منفردة من الحكام"، موضحا :" عاشور تعرض لضربة في المباراة على قدمه ظهرت آثارها عليه، لكن لا توجد معلومة دقيقة عن إصابة أو إذا كان هذا مجرد إرهاق"، فيما أشار المدير الفني للأهلى إلى صفقات المارد الأحمر، قائلا :"فترة الانتقالات الشتوية لا تزال مفتوحة لكن لا أعتقد أن هناك تعاقدات جديدة".