شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يتحدث عن حظوظ الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مجموعة الأهلى فى كأس العالم للأندية تضم فرقا ذات شعبية كبيرة. وقال فينجر إن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية يمنح جميع الفرق فرصًا متساوية للتألق والمنافسة على اللقب.

وأضاف فينجر، أن الأهلي وإنتر ميامي وبورتو وبالميراس فرق لها شعبية كبيرة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي بقيادة "ليونيل ميسي" فى المباراة الأولى له بالمجموعة، والافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية.

يقام المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولى لكرة القدم للقاهرة، يلتقى خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.

ويحضر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.