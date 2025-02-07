شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر يتفقد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفرنسي أرسين فينجر ، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" ، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم، وأطلق شارة البدء فى مشروع المواهب بالاتحاد تحت رعاية "FIFA".



ورحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأرسين فينجر، واصطحبه في جولة تفقدية بمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

وأبدى الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" FIFA ، سعادته بالتواجد فى مصر حالياً، وقال فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع المواهب فى مصر، إن البيئة فى مصر خصبة جداً للتنافس فى مجال كرة القدم.

وأضاف المدير الفني التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، "أجريت جولة فى مقر الاتحاد المصري، ووجدت تفاصيل مناسبة للغاية لتطوير كرة القدم، مشدداً على أنه متواجد من أجل الإشراف على مشروع التطوير للمنافسة عالمياً، والمكان والبيئة فى مصر يساعدان جداً على النجاح وتحقيق هدفه".



وتابع أرسين فينجر، "الأندية الأقوى عالمياً متواجدة في أوروبا لكننا نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان فى العالم، وهذا جزء من مشروعنا".