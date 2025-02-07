شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري لن يلحق بمباراة الأهلى وغزل المحلة بسبب استمرار التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري المصري وذلك بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، موضحا أنه يواصل تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

أشرف داري تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري.

وكشف مصدر في الأهلي رؤية إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، للمغربي أشرف داري مدافع الفريق، خاصة أن البعض زعم أن هناك اتجاهاً لبيع أو إعارة اللاعب بسبب كثرة إصاباته.

وقال المصدر، إن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن المدافع المغربي مُستمر مع الفريق، ولا يوجد أي تفكير فى إعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التى تم مد القيد فيها حتى 8 فبراير الجاري محلياً و28 فبراير أفريقياً.

وأضاف المصدر، أن إصابة أشرف داري ليست خطيرة ولا مُزمنة، فاللاعب يعاني من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة سموحة 7 يناير الماضي فى الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وأوضح المصدر، أن أشرف داري سيعود إلى تدريبات الفريق الجماعية خلال وقت قصير وسيتم تجهيزه للارتباطات المقبلة، لذا لا يوجد أدنى تفكير فى إعارته أو بيعه، خاصة فى ظل قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وتعاقد النادي الأهلي خلال الصيف الماضي مع أشرف داري قادماً من بريست الفرنسي لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و900 ألف دولار.