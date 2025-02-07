شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع نانت الفرنسي للتعاقد مع مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت جماهير الزمالك تمني النفس بضم مهاجم قوي لترجمة فرص الفريق الأبيض في شباك المنافسين ويعود للمنافسة بقوة علي لقب الدوري الممتاز، الغائب عن الفريق في المواسم الأخيرة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة مع أندية القمة الأهلي وبيراميدز على قمة الدوري.



جماهير الزمالك تتمني أن تستغل إدارة النادي إمكانية رحيل مصطفي محمد من نادي نانت والتفاوض معه للتعاقد معه أو استعارته لتدعيم هجوم الفريق الفترة المقبلة.



بعض محبي الزمالك عرضوا على إدارة النادي بالفعل إمكانية جس نبض مصطفى محمد وناديه بإمكانية استعارته لمدة موسم ونصف لتدعيم صفوف الفريق بصورة جيدة فى الجانب الهجومي، الذي يعاني في معظم المباريات، رغم تواجد الثلاثي سيف الدين الجزيري وناصر منسي وحسام أشرف، ولكن إدارة الزمالك ترى أن الأمر بعيد بسبب الظروف المادية التي يمر بها الزمالك وحاجته للتعامل بالدولار مع نانت حال التفاوض، ما يعني توفير العملة الصعبة، وهو ما يكون عائقاً أمام الصفقة.



ومازال الزمالك يبحث عن تدعيمات فى الساعات المقبلة قبل إغلاق باب القيد في اتحاد الكرة غدا السبت 8 فبراير.



وفي ذات السياق، دخل مسئولو فريق نانت الفرنسي فى مفاوضات مع فريق يونج بويز السويسري من أجل ضم المهاجم الكونغولي ميشاك إيليا، ليكون بديل مصطفى محمد فى هجوم الكناري.



ووفقًا لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة نانت بدأت التحرك جديًا لضم مهاجم بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الفني أنطوان كومباريه ضد الدولي المصري، وأكد خلالها أنه ليس بحاجة لمهاجم الزمالك السابق وضرورة البحث عن نادِ آخر يمنح له فرصة اللعب والمشاركة في المباريات.



وأكدت الصحيفة أن المفاوضات جارية بين نانت ويونج بويز السويسري من أجل حسم صفقة المهاجم الكونغولي إيليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وأوضحت الصحيفة أن نقطة الخلاف بين نانت ويونج بويز هو وجود بند أحقية الشراء من عدمه مع نهاية الإعارة الصيف المقبل.



جدير بالذكر أن الدولي المصري مصطفي محمد يرتبط بعقد مع نانت الفرنسي ينتهي في يونيو 2027.