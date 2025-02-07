شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الزمالك والإسماعيلى، فى مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، مساء اليوم، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز وانتزاع الثلاث نقاط، خاصة بعد خسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز وهزيمة الدراويش أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية.

س: موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى؟

ج: مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة.

س: ترتيب الفريقين قبل مباراة الليلة؟

ج: يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 3 مواجهات، بينما يخوض الإسماعيلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل مثلها بينما خسر 5 مواجهات.

س: ما هي غيابات الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى اليوم؟

ج: يفتقد الزمالك جهود 9 لاعبين أمام الإسماعيلى، هم عبد الله السعيد بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة، وعمر جابر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمود الونش بسبب آلام البطن وارتفاع درجات الحرارة، ومحمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد، وناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وميشالاك لوجهة نظر فنية، وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، وحمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، وأحمد حمدي لمواصلة التأهيل.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيل مكوناً من: