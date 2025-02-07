شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستعين بمودرن سبورت لاستكشاف غزل المحلة قبل لقاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، دراسة مباريات غزل المحلة الأخيرة بالدوري المصري، وعلى رأسها مباراته مع مودرن سبورت والتى نجح فى تحقيق الفوز فيها بهدفين مقابل هدف؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن تحقيق انتصار جديد للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بتروجت التي أقيمت مساء أمس الخميس باستاد السلام وفاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى أمام غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.