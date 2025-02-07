شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك مع الاسماعيلى مساء اليوم فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل nile. ويدير مباراة الزمالك والإسماعيلي الحكم طارق مجدي، ويعاونه سامي هلهل ووائل شعبان مساعدين، ومبروك نبيل حكما رابعا، ويتواجد خالد جمال الغندور حكما للفيديو، ورجب محمد حكم فيديو مساعد.

ولا يعرف الفارس الأبيض الهزيمة بصافرة طارق مجدي، والذي يدير المباراة رقم 14 في تاريخه التحكيمي لأبناء ميت عقبة، عندما يدير مواجهته ضد الإسماعيلى الليلة.

وخلال 13 مباراة سابقة، حقق الزمالك الفوز فى 11 مباراة، وتعادل فى مباراتين، وحصل خلالها على 5 ركلات جزاء.

ةيحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في اثنتين وخسر 3 مباريات، بينما يقع الإسماعيلى في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات.