شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو محمود طاهر وأبوريدة وحسن حمدي لحضور احتفالية كأس العالم بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه مسئولو الأهلي الدعوة للمهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، لحضور الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادى لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية ، التي ستصل القاهرة يومي 13 و14 فبراير الجاري، كما وجه الدعوة لـ حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

ويحرص الأهلي على توجيه الدعوة للعديد من الشخصيات البارزة لحضور هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، حيث تقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي فى القاهرة، وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير، وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته، ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث.

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.