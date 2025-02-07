شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - دودو الجباس.