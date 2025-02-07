شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يهدى قميص منتخب مصر لـ أرسين فينجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، قميص المنتخب الوطني لـ أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مكتوباً على ظهره اسم أرسين.

كما أهدى أبو ريدة قميص المنتخب الوطني أيضاً إلى ستيفن مارتنز المدير الفني للاتحاد الدولى FIFA .

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده أرسين فينجر مع أبو ريده اليوم، بمناسبة إطلاق شارة البدء مشروع الكشف عن المواهب وتطويرها الذى ينظمه الاتحاد المصرى تحت إشراف "فيفا".

وكان الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي قد وصل القاهرة مساء أمس، الخميس، بالاتفاق مع اتحاد الكرة ، وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).



وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.



فينجر مع قميص منتخب مصر



فينجر يوقع على قميص النتخب



هانى أبو ريدة وفينجر وقميص منتخب مصر



هانى أبو ريدة يهدى قميص منتخب مصر لـ أرسين فينجر