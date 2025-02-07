شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الزمالك اللقاء واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز لتعويض خسارته الأخيرة أمام بيراميدز، ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري.

وقاد جروس الزمالك بالولاية الثانية فى 11 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.