شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المحلة يعلن إصابته بكسر فى إصبع القدم وغيابه عن مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد الأخميمى لاعب غزل المحلة إصابته بكسر فى أصبع القدم ما يؤكد غيابه عن مباراة الاهلى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام فى الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، تقدّم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

وكان حكم المباراة، محمد معروف، قد احتسب ركلة جزاء ضد غزل المحلة في الشوط الأول، وأجمع خبراء التحكيم على عدم صحتها، كما أنه لم يعط اللعبة وقتها بالمراجعة عبر تقنية الفيديو، وتسرّع فى تأكيد قراره الخاطئ رغم استدعائه من قبل حكام الفار.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا صحيحًا بنسبة 100% لصالح غزل المحلة بحجة التسلل، رغم أنه لم يكن هناك أي شك في صحة الهدف.

ويهيب نادي غزل المحلة بلجنة الحكام محاسبة المخطئين، والحفاظ على حقوق الأندية، خاصة في ظل وجود نظام دوري استثنائي لا يحتمل مثل هذه الأخطاء الكارثية.