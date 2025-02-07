شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الزمالك الجديدة تظهر فى مدرجات السلام اليوم بلقاء الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر المغربي صلاح الدين مصدق ، لاعب نهضة الزمامرة المغربي والمنضم حديثا لصفوف الزمالك ، في مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لمؤازرة زملائه الجدد في هذه المواجهة.



ويتواجد صلاح الدين مصدق فى مدرجات استاد السلام الذي يستضيف مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، والتي ستقام في السابعة مساء اليوم الجمعة.



وكان صلاح الدين مصدق قد وصل القاهرة مساء أمس، الخميس، لإتمام انتقاله لصفوف الزمالك وتدعيم الدفاع الأبيض خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد مفاوضات لم تستمر كثيرا وموافقة السويسري جروس على ضم اللاعب المغربي.



واتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.



وجهّز مسئولو الزمالك عقود صلاح مصدق التي يقوم بالتوقيع عليها بشكل رسمي في الوقت الحالي، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.



ويشارك صلاح الدين مصدق في تدريبات الزمالك لأول مرة غدا، السبت، استعدادا للقاء فاركو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.



فى سياق متصل، ما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين، تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له يوم السبت المقبل.