دوري أن بي آيه: 42 نقطة للأربعيني ليبرون تضعه في مصاف الاسطورة جوردان

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : انضم ليبرون جيمس إلى الاسطورة مايكل جوردان كاللاعب الوحيد الذي يحقق 40 نقطة أو أكثر في مباراة في سن الـ 40 عاما، وذلك بتسجيله 42 نقطة في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز على غولدن ستايت ووريرز 120 112، الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

ومرة جديدة تحدى "الملك" ليبرون الذي احتفل ببلوغه الأربعين عاما في 30 كانون الأول/ديسمبر، السنوات وقدّم أداء مذهلا تخلله رمية ثلاثية من منتصف الملعب في الشوط الأول، وثلاثية أخرى قاتلة قضت على آمال ووريرز ومنحت التقدم لفريقه 115 106 قبل 1:08 دقيقة من النهاية.

وأعاد جيمس الذي نجح في 6 ثلاثيات، فريقه إلى أجواء اللقاء بعدما تمكن ووريرز من تقليص تأخره بفارق 26 نقطة إلى 5 نقاط (104 109) قبل 3:40 دقائق من النهاية.

ورغم بدايته المتعثرة، تحمّل النجم ستيفن كوري عبء الهجوم في صفوف ووريرز، ليسجل 19 من أصل نقاطه الـ37 في الربع الأخير.

ولم يحل كوري من دون خسارة فريقه أمام جيمس الذي أضاف إلى نقاطه، 17 متابعة و8 تمريرات حاسمة وسرقة وصدة وقاد ليكرز إلى انتصاره الرابع تواليا والعاشر في مبارياته الـ 12 الأخيرة.

"ماذا أعتقد؟ أنني عجوز"

علّق جميس على الأداء الخارق الذي قدمه وانضمامه إلى النادي المغلق مع جوردان، ضاحكا "ماذا أعتقد؟ أنني عجوز".

واضاف "أنا بحاجة إلى كأس من النبيذ وبعض النوم".

وتابع بجدية أكبر "الأمر الأهم هو أننا حققنا الفوز. ولكن في كل مرة يتم اختياري أو وضعي في نفس الفئة مع أي من العظماء، فإن هذا يشعرني بالتواضع".

وشاهد المباراة القادم الجديد إلى ليكرز النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش (25 عاما) الذي استحوذ عليه الفريق من دالاس مافريكس السبت في صفقة تبادل مدوية أرسلت زميل جيمس السابق أنتوني ديفيس في الاتجاه المعاكس.

ومن المرجح أن يرتدي دونتشيتش الغائب عن الملاعب منذ 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي جراء تعرضه لإصابة في ربلة ساقه، قميص ليكرز للمرة الأولى السبت، لكن مدربه دجاي دجاي ريديك أشار إلى أنه من المتوقع مشاركته أمام يوتا جاز الإثنين.

من ناحيته، ينتظر ووريرز وصول النجم جيمي باتلر الذي تعاقد معه قبل اقفال باب الانتقالات قادما من ميامي هيت.

ومع الانتهاء من الصفقة، انضم باتلر إلى ووريرز في لوس أنجليس، حيث قال "أنا سعيد للغاية بلعب كرة السلة مرة أخرى" بعد إيقافه ثلاث مرات هذا الموسم من قبل هيت بسبب سلوكه الضار بالفريق في خضم طلبه الرحيل.

مافريكس يثأر من سلتيكس

وثأر دالاس مافريكس في أول زيارة له إلى بوسطن منذ خسارته أمام سلتيكس في نهائي الموسم الماضي، من مضيفه وفاز عليه 127 120.

وتألق كلاي طومسون في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة، منها 23 في الشوط الأول، على وقع صفقة التبادل المدوية بين دونتشيتش وديفيس الذي لم يشارك مع فريقه الجديد بسبب تعافيه من اصابة في عضلات البطن تعرض لها قبل انتقاله من ليكرز.

وبرز لاعبو الاحتياط في مافريكس وتقدمهم سبنسر دينويدي بتسجيله 22 نقطة، ما عوض غياب الثنائي بي دجاي واشنطن وديريك لايفلي. كما تألق كايري إرفينغ مع 19 نقطة.

ووسع مافريكس تقدمه إلى 27 نقطة في الربع الأخير، بعدما قرر جو مازولا مدرب سلتيكس سحب لاعبيه الاساسيين من الملعب.

وتقدّم جايلن براون قائمة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر مع 25 نقطة، فيما ساهم بايتون بريتشارد من على مقاعد البدلاء بـ 21 نقطة وجايسون تايتوم واللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ 17 نقطة لكل منهما.

إدواردز يتخطى تاونز

في مينيسوتا، سجل النجم أنتوني إدواردز 41 نقطة وقاد فريقه تمبروولفز للفوز على هيوستن روكتس 127 114.

ودوّن إدواردز غداة تسجيله 49 نقطة في فوز فريقه على شيكاغو بولز 127 108، اسمه في سجل الأرقام القياسية لتمبروولفز بعدما بات صاحب أكثر عدد من المباريات برصيد 40 نقطة أو أكثر (14 مباراة)، متخطيا الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز.

ونجح ابن الـ 23 عاما في تسجيل 5 رميات ثلاثية وبات ايضا أصغر لاعب في الدوري يصل إلى 1000 ثلاثية في مسيرته، متجاوزا دونتشيتش الذي حقق هذا الإنجاز عن 24 عاما و286 يوما.

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات (2021 و2022 و2024)، ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الـ 24 هذا الموسم مع 28 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، وذلك رغم غيابه عن الربع الاخير في الفوز الخامس تواليا لفريقه دنفر ناغتس والذي جاء على حساب أورلاندو ماجيك 112 90.