شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر: مصر أرض خصبة لتنمية المواهب الكروية للمنافسة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفرنسي أرسين فينجر ، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، FIFA سعادته بالتواجد فى مصر حالياً، وقال فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع المواهب فى مصر، إن البيئة فى مصر خصبة جداً للتنافس فى مجال كرة القدم.

وأضاف المدير الفني التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، "أجريت جولة فى مقر الاتحاد المصري، ووجدت تفاصيل مناسبة للغاية لتطوير كرة القدم، مشدداً على أنه متواجد من أجل الإشراف على مشروع التطوير للمنافسة عالمياً، والمكان والبيئة فى مصر يساعدان جداً على النجاح وتحقيق هدفه".

وتابع أرسين فينجر، "الأندية الأقوى عالمياً متواجدة في أوروبا لكننا نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان فى العالم، وهذا جزء من مشروعنا".