شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم، الجمعة، لمواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدوري المصري، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار الأيام الماضية بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى في دوري nile

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.