شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر يزور اتحاد الكرة ويعطي شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفرنسي أرسين فينجر ، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم، الجمعة، وأعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد تحت رعاية "FIFA"

ورحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأرسين فينجر، حيث اصطحبه فى جولة تفقدية بمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

من ناحية أخرى، تتسابق أندية الدوري المصري على إنهاء الصفقات الشتوية خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي، والمقرر له السبت المقبل 8 فبراير، حيث يتبقى 48 ساعة فقط على انتهاء فترة القيد الشتوي.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر، في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهى 28 فبراير الجارى، بدلاً من الموعد السابق والذى كان مقرراً له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان الكاف، "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائى لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025"



أبوريدة خلال استقبال فينجر



ارسين فينجر



فينجر في زيارة اتحاد الكرة المصري



فينجر في مقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف



من زيارة فينجر لإتحاد الكرة