شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى.. أبرزهم عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويفتقد الزمالك جهود 9 لاعبين أمام الإسماعيلى، هم عبد الله السعيد بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة، وعمر جابر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمود الونش بسبب آلام البطن وارتفاع درجات الحرارة، ومحمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد، وناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وميشالاك لوجهة نظر فنية، وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، وحمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، وأحمد حمدي لمواصلة التأهيل.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات.

على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 3 وتعادل 3 وخسر 6 مباريات.