شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يحوّل "ثغرة" الجبهة اليسرى فى الأهلي إلى نقطة قوة والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن الجبهة اليسرى في الأهلي كانت، حتى وقت قريب مضى، أحد المراكز التى تعاني من أزمة كُبرى بسبب الغيابات الكثيرة، إلا أن الوضع بدأ يتغيّر خلال الفترة الأخيرة وبات واضحاً أن هذه الجبهة قد تشهد "ازحاما" فى اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

أزمة الجبهة اليسرى في الأهلي بدأت مع نهاية الموسم الماضي، وتحديداً خلال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حينما أُصيب النجم التونسي علي معلول بقطع فى وتر أكيلس، الأمر الذي تطلب إجراء جراحة تقرر على إثرها رفع اسم اللاعب من قائمة الموسم الحالي.

وتعاقد الأهلي الصيف الماضي مع المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن اللاعب تعرض لإصابة قوية فى مباراة سموحة 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

ورغم أن الأهلي يمتلك ظهير أيسر صاعد هو كريم الدبيس إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يكن يعتمد عليه فى البداية وظل يستعين بـ عمر كمال عبد الواحد تارة وأحمد نبيل كوكا تارة أخرى قبل أن يعتمد المدرب السويسري مؤخراً على مصطفى العش القادم حديثاً من زد ، كما لجأ لورقة كريم الدبيس للمشاركة في مركز الظهير الأيسر.

وشهدت الأيام الماضية خبرا سارا للجمهور الأهلاوي بإعلان قيد علي معلول في القائمة المحلية والأفريقية، حيث سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بعدما اقترب كثيراً من المشاركة فى المباريات.

وسيحتاج يحيى عطية الله فترة تأهيل لا تزيد عن ثلاثة أو أربعة أسابيع من أجل العودة للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

ووفقاً لهذه المعطيات، فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد عودة النجم التونسي علي معلول للمباريات ومعه يحيى عطية الله بجانب كريم الدبيس الذي بدأ يثثبّت أقدامه في الجبهة اليسرى مؤخراً ، هذا بخلاف قدرة مصطفى العش على تقديم مردود جيد في مركز الجبهة اليسرى ، وبذلك يتضح أن الأهلي لن يعاني في مركز الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة وسيكون أمامه أكثر من لاعب قوي في هذا المركز .